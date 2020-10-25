Мне 20 лет, студен, факультет информационных технологий, направление - информатика и вычислительная техника, очное обучение .

Уверенное пользование: Word, Excel, Access, PowerPoint, windows 7 и выше. Могу выполнять множество работ как с текстом, таблицами , так и с базами данных.

Имеется опыт в робототехнике: Arduino, Amperka , создавал мини проекты, писал код.

Так же создание сайтов через Тильду. Подрабатываю промоутером, а так же работал по поиску персонала. Программирую, работал с языки: JavaScript, Бейсик, Паскаль, C#, vba, с++, SQL, SQL server, ассемблер.

Изучал шифрование данных, беспроводные и проводные сети, микропроцессоры, человек-машинное взаимодействие, имеются знания об основах интерфейсов. Уверенное пользование пк, ответственность , пунктуальность и желание изучать новое.