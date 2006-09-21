Студия web-дизайна Wolf Art Design
Мы предоставляем полный спектр услуг в сфере разработки сайтов ЛЮБОГО уровня сложности, веб-программирования, веб-дизайна.
В сферу услуг студии WADES входят:
Разработка сайтов любой сложности
Создание интернет-магазинов
Создание скриптов любой сложности (форумы, гостевые книги, доски объявлений и т.д.)
Разработка движков (HTML, JavaScript, PHP, MySQL)
Разработка интерфейсов администрирования сайтов (HTML, JavaScript, PHP, MySQL)
Редизайн и автоматизация существующих сайтов
Создание рекламных баннеров любой сложности
Размещение сайтов (хостинг)
Регистрация сайтов в поисковых системах и интернет-каталогах
Техническая поддержка веб-сайтов
Подготовка текстов
Подбор индивидуального стиля
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