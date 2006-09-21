shreck15

A shreck15

 
38 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад

Студия web-дизайна Wolf Art Design

Мы предоставляем полный спектр услуг в сфере разработки сайтов ЛЮБОГО уровня сложности, веб-программирования, веб-дизайна.

В сферу услуг студии WADES входят:

Разработка сайтов любой сложности

Создание интернет-магазинов

Создание скриптов любой сложности (форумы, гостевые книги, доски объявлений и т.д.)

Разработка движков (HTML, JavaScript, PHP, MySQL)

Разработка интерфейсов администрирования сайтов (HTML, JavaScript, PHP, MySQL)

Редизайн и автоматизация существующих сайтов

Создание рекламных баннеров любой сложности

Размещение сайтов (хостинг)

Регистрация сайтов в поисковых системах и интернет-каталогах

Техническая поддержка веб-сайтов

Подготовка текстов

Подбор индивидуального стиля