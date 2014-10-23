автор статей

Пишу интересные авторские тексты и не только.

Знакома с основами СЕО. Имею представление, что такое кейворды, адвего, уровень тошнотности и прочее.

Делаю удобочитаемые переводы с английского. Опыт есть - переводила статьи на тему СЕО, веб-дизайн, пиар.

Есть несколько авторских публикаций в сети. Около года писала статьи для частного сайта.

По образованию лингвист, так что проблем с орфографией/пунктуацией/стилем нет.

Много читаю, круг интересов широкий, умею работать с большими объёмами информации.

Прежде всего стремлюсь писать именно авторские статьи. Также делаю качественный копирайт без надоевших "общеизвестно, следует отметить" и прочее.

За качественную работу хотелось бы получать достойную оплату.