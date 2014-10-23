Рита Шредер shreder_shredershreder_shreder
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
автор статей
Пишу интересные авторские тексты и не только.
Знакома с основами СЕО. Имею представление, что такое кейворды, адвего, уровень тошнотности и прочее.
Делаю удобочитаемые переводы с английского. Опыт есть - переводила статьи на тему СЕО, веб-дизайн, пиар.
Есть несколько авторских публикаций в сети. Около года писала статьи для частного сайта.
По образованию лингвист, так что проблем с орфографией/пунктуацией/стилем нет.
Много читаю, круг интересов широкий, умею работать с большими объёмами информации.
Прежде всего стремлюсь писать именно авторские статьи. Также делаю качественный копирайт без надоевших "общеизвестно, следует отметить" и прочее.
За качественную работу хотелось бы получать достойную оплату.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Новые Яндекс.Карты. Как это было.169 просмотров
- Новая модель поискового запроса135 просмотров
- Прокрастинация172 просмотра
- Приключения солдатского пайка212 просмотров
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