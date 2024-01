FILMMAKER / DESIGNER / ARTS / VFX

ЕСЛИ ТЫ НУЖДАЕШЬСЯ В:

• съёмке коммерческого/не коммерческого видео

• качественном и стильном монтаже своего видео

• цветокоррекции / эффектах / моушн или аудио дизайне видео

• создание анимированной заставки с вашим логотипом

• дизайне вашей продукции

• фирменном стиле / логотипе и т.д.

• арты / иллюстрации / digital портреты

IF YOU NEED:

• commercial / uncommercial video

• vfx / video edit / color grading / sfx

• motion design

• arts / illustrations

• logos / album covers etc.

ПО ПОВОДУ СОТРУДНИЧЕСТВА ПИСАТЬ СЮДА (contacts):

[email protected]

https://vk.com/d1mjofficial

https://vk.com/d1mjmediaprod

https://www.facebook.com/d1mjofficial

https://twitter.com/dmitriy_shtakun

https://www.instagram.com/dmitriy.shtakun