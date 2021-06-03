разработчик flash мультимедиа презентаций, видеосъемка, фотосъемка

Опыт работы С 1998 по 2000г. работа на кабельном телевидении “Хамовники” центрального округа (по договору) в качестве корреспондента, видеооператора, режиссера монтажа. В мои обязанности входило организация и участие съемок в студии и выездных репортажных сюжетов. Интервью, репортажи и т.д. Затем монтаж и подготовка к эфиру.

С 2001 по 2006гг. работа по договорам с различными фирмами по созданию презентационных интерактивных флэш видео фильмов,

в том числе и такими как крупнейший банк Никойл-Уралсиб, фирма EnterPolit, корпорация БАМО и многие другие, например

Создание флеш презентации на CD для Корпорации НИКойл, УРАЛСИБ.

Создание флеш-видео презентации на CD для фирмы EnterPolit

Создание флеш-видео презентации на DVD для корпорации БАМО

Создание флеш-видео презентации на CD для Моск. Дворца Детского Творчества

и др.

Одновременно с этим 2001 по 2006гг преподавание, видеомонтажа и компьютерной графики, веб дизайна в центре “Улисс”

С 2008г. сотрудничество с телеканалом “ЗОО”, “Иллюзион”, “Детский”. Создание для этих каналов авторских программ соответственно тематике каналов.

Для ЗОО авторские передачи о животных,

для “Русского Иллюзиона” – передачи о работе в кино С. Никитина, Для детского канала регулярная серия передач:

“Праздники детства” - зарисовки о детских веселых праздниках на Воробьевых горах,

”Никитинские встречи” - о том, как С. Никитин поет вместе с детьми.

”Барды поют детям” – как различные барды поют с детьми

образование

1) Средн спец. 1980-1984: Политехникум им. Моссовета

Фак ФОТОТЕХНИКА, специальность фототехник

2) Университет психологических знаний 1084-1986

спец по диплому психолог (есть опыт преподавания психологии -5 лет)

3) Православный университет им. А. Меня. 1990-1996 История религий с углубленным изучением древнегреческого языка

4) Компъютерные курсы (видеомонтаж, графика, 3d MAX, вебдизайн) ) при технологическом колледже

5) Компъютерные курсы профессиональной подготовки “Улисс” Веб дизайн

А так же самообразование занимало в моей жизни очень много

Увлечения фотография

Доп сведения Владею видеомонтажем Adobe Premiere, программы видеоэффектов и авторинга, Adobe PHOTOSHOP, а также HTML, Dreamweaver,

FLASH MX + ACTIONSCRIPT, CSS, JavaScript,

специальности Имею опыт работы по специальности.

Редактор телеканала, автор телепрограмм, Видеооператор, режиссер монтажа, веб дизайнер фототехник, преподаватель компъютерной графики, видеомонтажа,

веб дизайна, анимации для интернета на курсах профессиональной подготовки при центре занятости (с 5-и летним опытом преподавания). Большой, многолетний опыт видеосъемки, монтажа, создание DVD дисков, презентаций.

1962г.р. (50 лет) без в.п.

С 2006 г. По 2009 работа по договору в телекомпании Content union production в качестве руководителя музыкально-поэтического спутникового телеканала “Облака”, посвященного авторской песне. Создание канала с нуля в кратчайшие сроки. Подбор команды, налаживание собственного производства. Выработка концепции вещания. Особенностью канала было отсутствие покупного контента, т.е. все передачи - только собственного производства. Организация съемок в студии и фактически ежедневные выездные съемки, иногда по несколько выездов в день. Организация и участие в монтаже программ.

В настоящее время работаю в МГДД(Ю)Т (Дворец детского творчества на Воробьевых горах). Заведующий творческой лаборатории “Игра и труд”, занимающейся производством видеороликов о детских праздниках, созданием и поддержкой сайтов.