Эффективный дизайн сайта, иллюстрации для Вашего проекта.
Здравствуйте!
О дизайне сайтов:
Выполню эффективный, доступный и удобный дизайн с творческим подходом для Вашего проекта и бизнеса.
Выполню:
1. Дизайн/редизайн страницы
2. Логотип
3. Иконки
4. Простые иллюстраци.
На каких условиях я работаю:
1. Отправка технического задания
2. Составление плана работы (эксиз, карта сайта итп)
3. Предоплата 50%
4. Разработка качественного дизайна
5. Я отправляю Вам скриншот своей работы
6. Перевод остатка оплаты
7. Я отправляю Вам все файлы.
Обо мне и моих навыках:
Коммуникабельный, ответственный, пунктуальный, творческий, люблю свое дело и работать. Владею Adobe Photoshop cs6, Adobe Illustrator cs6 и Paint Tool SAI.
Мы меньше, поэтому стараемся больше . Индивидуальный подход и прямая связь со мной.
Портфолио
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