Эффективный дизайн сайта, иллюстрации для Вашего проекта.

Здравствуйте!

О дизайне сайтов:

Выполню эффективный, доступный и удобный дизайн с творческим подходом для Вашего проекта и бизнеса.

Выполню:

1. Дизайн/редизайн страницы

2. Логотип

3. Иконки

4. Простые иллюстраци.

На каких условиях я работаю:

1. Отправка технического задания

2. Составление плана работы (эксиз, карта сайта итп)

3. Предоплата 50%

4. Разработка качественного дизайна

5. Я отправляю Вам скриншот своей работы

6. Перевод остатка оплаты

7. Я отправляю Вам все файлы.

Обо мне и моих навыках:

Коммуникабельный, ответственный, пунктуальный, творческий, люблю свое дело и работать. Владею Adobe Photoshop cs6, Adobe Illustrator cs6 и Paint Tool SAI.