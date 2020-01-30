shteinberg1

Специалист по монтажу видео и коппирайт.

Имею навыки работы в программе монтажа Sony Vegas, разных версий программы. Есть опыт работ, монтажа видео на заказ, минуту по времени, с простыми эффектами. Также идёт параллельно более глубокое освоение программы, кроме того, постепенно учусь осваивать Adobe Premier Pro, что открывает возможность к более сложным проработка и видеоряда. Работаю с уже отснятым материалом, поговариваю ход работы, на каждом этапе.

Кроме этого занимаюсь написанием различного рода текстов, как абсолют но оригинальных, так и на какую либо тематику по профилю: История, Этнография, Мифология и т.д.