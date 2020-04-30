shteinberg_alin

Алина shteinberg_alin

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Разработчик качественных сайтов на Тильда

Здравствуйте!

Меня зовут Алина, мне 20 лет, и я занимаюсь разработкой сайтов на Tilda

Искусство с детства стало моей любовью.

Но со временем бумаги и красок мне стало мало. Захотелось попробовать совместить творчество и технологии.

А что, как не создание сайтов дает такую возможность?

В этом ремесле я совсем недавно и большого портфолио наработать еще не успела. Но пусть это вас не пугает.

В этом есть свои плюсы:

·       Я прошла специализированный курс по разработке сайтов на Tilda, отлично знаю ресурс и выполнила несколько заказов.

·       Замотивирована на то, чтобы выполнить работу максимально качественно и в указанные сроки.  

·       Готова к постоянной коммуникации и ответам на любые вопросы. 

Если решитесь выбрать именно меня, уверена – вы не разочаруетесь!