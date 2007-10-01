Бухгалтер

Смирнова Лилия Рамилевна

Бухгалтер

E-mail [email protected]

Тел. +7 (985) 425-45-13

Проживание МО,г.Железнодорожный

Дата рождения: 31.07.1986

Образование

2009 - Академия Бюджета и Казначейства МФ РФ/экономист, красный диплом

2005 - Канашский финансово-экономический колледж/финансист, красный диплом

Повышение квалификации/курсы

2003 - Оператор ПЭВМ. Канашский финансово-экономический колледж, свидетельство

2008 – Бухгалтерские информационные системы. Академия Бюджета и Казначейства МФ РФ

Профессиональный опыт

10.2007-06.2009 ООО «Елена плюс»

документалист

Оптовая торговля алкогольной продукции. Подготовка документов на отгрузку продукции. Работа в 1С:Торговля-склад

01.2009 - 04.2009 Калужская таможня

практикант

Декларирование таможенных платежей, отслеживание движения таможенных платежей, оценка эффективности уплаты таможенных платежей.

08.2009 – 08.2010 ООО «БОЛАРС-Маркетинг»

Оператор ПК

* Прием заказов от клиентов на отгрузку продукции (телефон, е – mail, факс). Самостоятельный обзвон по имеющейся клиентской базе для формирование заявок. Внесение заявок в БД.

* Формирование отгрузочного пакета документов.

* Подготовка и предоставление отчётов (по заявкам / по договорам / по остаткам на складе продукции)

* Отправка информации клиентам (сверки, счета и др.).

* Ведение архивов документации, относящейся к исполнению проектов и процессов.

* Ведение претензионной работы (недостачи, брак и т.д.)

09.2010 – в наст.время в отпуске по уходу за ребенком. ООО Компания «Идея»

Бухгалтер

• ведение бухгалтерского, налогового учета;

• ведение кассовой книги;

• учет взаиморасчетов;

• расчет заработной платы, больничных, компенсаций;

• работа с первичной документацией;

• оформление доверенностей / налоговых накладных / приходных и расходных накладных / приходных и расходных кассовых ордеров;

• подготовка и сдача отчетности в налоговые органы и Фонды;

• составление авансовых отчетов;

• составление актов сверок;

• знание бухгалтерского и налогового законодательства;

• знание системы «Клиент-Банк»;

• знание бухгалтерских проводок;

• уверенный пользователь ПК: MS Excel, Word, 1С.Предприятие 8.2, 8.3

Дополнительная информация

Русский: Родной язык

Английский: базовые знания

Ключевые навыки:

Уверенный пользователь ПК: Microsoft Office, Internet.

Личные качества: ответственность, коммуникабельность, самоорганизованность.