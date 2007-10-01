Смирнова Лилия Рамилевна
Бухгалтер
E-mail [email protected]
Тел. +7 (985) 425-45-13
Проживание МО,г.Железнодорожный
Дата рождения: 31.07.1986
Образование
2009 - Академия Бюджета и Казначейства МФ РФ/экономист, красный диплом
2005 - Канашский финансово-экономический колледж/финансист, красный диплом
Повышение квалификации/курсы
2003 - Оператор ПЭВМ. Канашский финансово-экономический колледж, свидетельство
2008 – Бухгалтерские информационные системы. Академия Бюджета и Казначейства МФ РФ
Профессиональный опыт
10.2007-06.2009 ООО «Елена плюс»
документалист
Оптовая торговля алкогольной продукции. Подготовка документов на отгрузку продукции. Работа в 1С:Торговля-склад
01.2009 - 04.2009 Калужская таможня
практикант
Декларирование таможенных платежей, отслеживание движения таможенных платежей, оценка эффективности уплаты таможенных платежей.
08.2009 – 08.2010 ООО «БОЛАРС-Маркетинг»
Оператор ПК
* Прием заказов от клиентов на отгрузку продукции (телефон, е – mail, факс). Самостоятельный обзвон по имеющейся клиентской базе для формирование заявок. Внесение заявок в БД.
* Формирование отгрузочного пакета документов.
* Подготовка и предоставление отчётов (по заявкам / по договорам / по остаткам на складе продукции)
* Отправка информации клиентам (сверки, счета и др.).
* Ведение архивов документации, относящейся к исполнению проектов и процессов.
* Ведение претензионной работы (недостачи, брак и т.д.)
09.2010 – в наст.время в отпуске по уходу за ребенком. ООО Компания «Идея»
Бухгалтер
• ведение бухгалтерского, налогового учета;
• ведение кассовой книги;
• учет взаиморасчетов;
• расчет заработной платы, больничных, компенсаций;
• работа с первичной документацией;
• оформление доверенностей / налоговых накладных / приходных и расходных накладных / приходных и расходных кассовых ордеров;
• подготовка и сдача отчетности в налоговые органы и Фонды;
• составление авансовых отчетов;
• составление актов сверок;
• знание бухгалтерского и налогового законодательства;
• знание системы «Клиент-Банк»;
• знание бухгалтерских проводок;
• уверенный пользователь ПК: MS Excel, Word, 1С.Предприятие 8.2, 8.3
Дополнительная информация
Русский: Родной язык
Английский: базовые знания
Ключевые навыки:
Уверенный пользователь ПК: Microsoft Office, Internet.
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, самоорганизованность.