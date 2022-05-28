shtoneshto

Выполню качественно любой дизайн для оформления ваших соц.сетей за короткий срок

Студент 2го курса ВШЭ, направление: Веб-дизайн

Изучила основы проектирования, выполняла фирменный стиль (большой и малый); основы веб-вёрстки и создания сайтов (гипертекстовые разметки HTML, CSS, JavaScript, работа с типографикой и шрифтами в вебе, работа с GitHub)

Умею делать одностраничный сайт, его цифровое оформление и графическое, многостраничное издание, лендинг, промо-сайт, лонгрид

Создание плакатов, как часть рекламной кампании и визуальной коммуникации бренда, статичный, отзывчивый и адаптивный веб-плакат, прототипирование, мобильное приложение

Основы проектирования 3Д-пространства

Работаю в таких программах как Adobe InDesign, Adobe Premier, After Effects, Photoshop, Illustrator, Cinema 4D, Figma, Tilda, Miro

Блогинг, развитие сторителлинга (аналитика, контент стратегия, сторителлинг и копирайтинг)

Ведение соц.сетей, подбор контента и его планирование, видеосторис и конечно же статика)