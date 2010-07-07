shtramilo

Алексей Штрамило shtramilo

 
58 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Лого, фирменный стиль, брендинг, графический, полиграфический дизайн

Дизайн-студия Алексея Штрамило

Лого, фирменный стиль, брендинг, графический, полиграфический дизайн.

Регистрация ТМ. Полиграфия.

Образование (2 высш. спец.), опыт (16 лет), признание (выставки,

фестивали, призы, т. п.), портфолио.

+38044 569 6485, +38067 329 2870, [email protected]

Портфолио
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