Лого, фирменный стиль, брендинг, графический, полиграфический дизайн
Дизайн-студия Алексея Штрамило
Лого, фирменный стиль, брендинг, графический, полиграфический дизайн.
Регистрация ТМ. Полиграфия.
Образование (2 высш. спец.), опыт (16 лет), признание (выставки,
фестивали, призы, т. п.), портфолио.
+38044 569 6485, +38067 329 2870, [email protected]
Портфолио
- Бублик283 просмотра
- Добрий Ранок237 просмотров
- Капитал178 просмотров
- РА "Сад Камней"240 просмотров
- Кремінь171 просмотр
- "Финансы и Кредит" годовой отчет261 просмотр
- Еременко177 просмотров
- UIP177 просмотров
- Дизайн-студия А. Штрамило449 просмотров
- Спілка Дизайнерів України300 просмотров
- Скуридін і Головань237 просмотров
- RDbank241 просмотр