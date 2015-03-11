Образование

2001 - 2005 Российский Государственный Социальный Университет

Социального управления. Специальность: Менеджмент туристического и гостиничного бизнеса.

Знание языков

Русский — родной

Английский — могу проходить интервью

Повышение квалификации, курсы

2013 Квалификационный экзамен Symantec Technical Specialist (Symantec Endpoint Protection)

2012 Квалификационный экзамен Symantec Technical Specialist (Symantec DLP)

2012 Certified Ethical Hacker (2 часть). Учебный центр «Специалист» при МГТУ им.Баумана.

2012 Работа в системе Symantec Endpoint Security (корпоративная система комплексной защиты рабочих мест пользователей) учебный центр Softline

2012 Работа в системе Symantec Security Information Manager (Система сбора и корреляции событий информационной безопасности) учебный центр Softline

2012 Сертифицированный специалист Symantec Data Loss Prevention (система защиты от утечек данных)

2012 Работа в системе ArcSight ESM (учебный центр ItGuard)

2011 Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. Академия Айти

2009 Администрирование Sun Cluster 3.2. Redcenter.

2008 Системное администрирование ОС Solaris 10 (часть II). Redcenter.

2007 Администрирование Checkpoint NGX R65. Иформзащита.

Ключевые навыки:

• Разработка проектной документации;

• Руководство проектами по ИБ в качестве ГИП (главный инженер проекта).

Выполнение проектов по внедрению (полный цикл с нуля, включая проектирование, разработку документации, установку, настройку, поддержку):

• Систем сбора и корреляции событий ИБ (ArcSight ESM, Symantec SIM);

• Систем защиты от утечки данных (Symantec DLP);

• Систем – сканеров безопасности (MaxPatrol).

Развертывание и администрирование:

• системами защиты конечных точек

• Kaspersky Business Space Security

• Symantec Endpoint Protection 12.1

• управления правами доступа к документам

• Microsoft RMS

• ситемами защиты от СПАМ

• Symantec Messaging Gateway

• виртуализации

• VmWare ESX 4

• операционными системами

• RedHat

• Windows 2008 R2, Windows 2003 Server

• По Microsoft Exchange.

• Установка с нуля и администрирование прокси сервера (Squid + sarg);

• Установка с нуля и администрирование почтового сервера (Postfix, Dovecot, SpamAssassin);

• Установка с нуля и администрирование хостинг сервера приложений (Apache+JboSS+OpenCMS);

• Установка с нуля и администрирование сервера контроллера домена(Samba) с раздачей адресов по DHCP, DNS сервера для обслуживания локальной сети (Bind);

• Установка с нуля и администрирование сервера каталогов LDAP для хранения учетных записей пользователей Samba, DNS, DHCP;

• Настройка mysql, опыт в написании запросов;

• Настройка бекапов всех вышеупомянутых узлов;

Все серверы под управлением CentOS.

• Установка и администрирование межсетевых экранов Checkpoint VPN-1, UTM-1, находящихся на территории центрального офиса и удаленных филиалов;

• Настройка и администрирование шифрованных каналов связи (VPN) между центральным офисом и удаленными филиалами;

• Создание и поддержание в актуальном состоянии политики информационной безопасности компании;

• Настройка и мониторинг систем регистрации инцидентов информационной безопасности (IDS на базе продуктов Checkpoint);

• Проведение проекта по защите персональных данных в компании (приведение информационной системы компании в соответствие требованиям ФЗ-152).

• Опыт по настройке маршрутизаторов Cisco.