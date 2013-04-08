Копирайт, рерайт, перевод, качество, скорость.

Написание статей в журналы, отличное знание истории искусств. Написание текстов разного стиля - от пригласительного до креативной концепции. Ввиду режиссерского образования, (Кембридж - Cambridge School of Visual and Performing Arts 2007-2009, а так же Лондон - Kingston University London2009- 2012) написание сценариев к разного рода видео роликам. Отличное знание английского языка. Грамотный язык, легкий и понятный стиль. Начальные навыки скоропечатания(самоучка). Базовый уровень на редакторах (Final Cut Pro, Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro)