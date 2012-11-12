shukshin_ivan

Веб-программист, разработка уникальных скриптов со сложной логикой

Я занимаюсь разработкой непростых сервисов. Мне нравится, когда задание сложное, и когда всё правильно работает. Хорошо соображаю на русском, английском, научном; люблю фреймворки.

Есть опыт работы как индивидуально, так и в удалённой группе, в том числе с удалённым менеджером. Мне нравится всевозможная аналитика, я без ума от графиков и алгоритмов. Прогаю на php (фреймворки ZF, CI), jQuery.

За последнее время практически никогда не был без работы, поэтому завожу аккаунт только сейчас. Очень нравится, когда хорошая организация работы. Потому или в хорошей фирме, или менеджером.

Хорошо разбираюсь в чужом коде, не молниеносно, но вполне основательно вливаюсь в проекты)

Я программирую уже 8 лет, основная специализация, т.е. то, что нравится - всевозможные алгоритмы, калькуляторы, сервисы для бизнеса (например, сервис для арендатора фотоаппаратуры, чтобы ему было удобно работать, отмечать занятость, бронь и т.д.). Поскольку закончил московский Физтех и работал в Физиконе, также хорошо отношусь к образовательным сайтам, к всевозможным графикам и аналитике. В общем, котелок варит.

Я работаю по следующей схеме:

1. Вначале Вы даёте ТЗ

2. Я его изучаю, и оцениваю в часах и срок. Если в ТЗ пункты, могу оценить попунктно.

3. Мой час работы стоит 600р, стоимость = 600* число часов

4. Если Вас устраивает оценка, заключаем Сделку без риска.

5. Если проект уже с определённым бюджетом, естественно, если отвечаю, принимаю Ваш бюджет.

Я работаю с:

1. имеющими чёткое ТЗ

2. не имеющими ТЗ, но готовыми заплатить за совместное его составление

Оплата:

Яндекс-деньги, перевод на счёт Сбербанка, перевод на счёт Индивидуального предпринимателя.