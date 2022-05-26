shulgina_helena

Відеомонтажер

Привіт усім!

Я новачок на цьому сайті, та не новачок у своїй справі. До війни у нас був свій видеопродакшн, де я працювала редактором, художником постановником та захопилась відеомонтажем. Зараз маю змогу працювати тількі онлайн і тільки монтувати відео.

Я працюю в Final Cut Pro, маю підписку на Motion Array.

Ось приклади деяких моїх робіт: https://drive.google.com/drive/folders/1-iwDOhDkEs58lGXVJ0wfGRDik-ihrDRe

Якщо ви не знайдете в моїх роботах відгук, то це не значить, що я не справлюсь з вашим замовленням)

Навіть якщо я ніколи не монтувала, наприклад, весілля, то по прикладу і з чітким ТЗ я зможу підхопити правильний настрій.

То ж пишіть)