shulgina_helena

Відеомонтажер
Привіт усім!
Я новачок на цьому сайті, та не новачок у своїй справі. До війни у нас був свій видеопродакшн, де я працювала редактором, художником постановником та захопилась відеомонтажем. Зараз маю змогу працювати тількі онлайн і тільки монтувати відео.
Я працюю в Final Cut Pro, маю підписку на Motion Array.
Ось приклади деяких моїх робіт: https://drive.google.com/drive/folders/1-iwDOhDkEs58lGXVJ0wfGRDik-ihrDRe
Якщо ви не знайдете в моїх роботах відгук, то це не значить, що я не справлюсь з вашим замовленням)
Навіть якщо я ніколи не монтувала, наприклад, весілля, то по прикладу і з чітким ТЗ я зможу підхопити правильний настрій.
То ж пишіть)