shulginaav

Написание текстов, бизнес-планов, презентаций, обработка аналитических данных, составление отчетов, написание инструкций

Высшее образование по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

- Опыт работы экономистом, финансовым менеджером, начальником планово-экономического отдела в торгово-производственной фирме (5лет). Обязанности: Бюджетирование, работа с банками (подготовка документов для оформления кредитов), получение субсидии (оформление документов), ведение аналитических данных, расчет зар.платы, обучение

- Опыт работы в крупной французской торгово-розничной сети на руководящих должностях (9лет). Обязанности: Бюджетирование, оптимизация расходов, написание презентаций для дирекции по ключевым показателям за отчетный период и будущим проектам, работа с большим количеством аналитических данных, написание инструкций, ведение тренингов, анализ расхождений по инвентаризациям, анализ маржи и т.д.. Написание и обоснование бизнес-планов.

Внимательна к деталям, коммуникабельна, хороший исполнитель, работаю на результат.

Телефон для связи +79189790487