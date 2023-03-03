Веб-дизайнер

Я начинающий веб-дизайнер. Последние 2 года испытываю тягу к созданию пользовательских интерфейсов. В начале 2022 года приняла взвешенное решение сменить род деятельности, я поняла, что хочу развиваться в направлении дизайна, так как считаю эту профессиию интересной и творческой. После завершения обучения от Яндекс.Практикума слежу за современными тендециями digital дизайна, осваиваю новые подходы и применяю их на своих проектах для закрепления. В свободное время люблю смотреть фильмы и сериалы.