Образование

1989-1995 гг. — Орловский Государственный Университет, художественно-графический факультет

Преподаватель рисования, черчения, труда

Художник-график

Ряд графических выставок (эротическая графика)(гуашь, темпера)

Товарищество орловских художников.

Дополнительные сведения

Excel, Word, Adobe Photoshop, CorelDraw, Corel Photo Paint, Internet Explorer, Adobe PageMaker, Pinnacle-Studio.

Умение достигать намеченных целей, составление баз данных, маркетинг, дизайн, создала несколько видеофильмов для редакции.

Высокая работоспособность, коммуникабельность, жизнерадостность, оптимистичный взгляд на жизнь, порядочность, твердость, добросовестность, настойчивость, креативность.

12 лет работы на рекламном рынке города.

от менеджера по продажам до директора по рекламе, от дизайнера до вып. редактора.