shur1kkkk

Александр shur1kkkk

 
36 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$430
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Отрисовать для интернет-магазин некоторые элементы (ТЗ есть)

    Добрый день, для интернет-магазина нужно отрисовать элементы веб-дизайна. Желательно, чтобы у вас уже был опыт в отрисовке подобных элементов.  Сами задания считаю относительно простыми. ТЗ в гугл докс: https://docs.google.com/document/d/1gba2vsh07K9UnLxv7DZjki1azBiXpBSq0i9mNHRRric/edit?usp=sharing После того, как выберу исполнителя, желательно оплата порционно: сделали какую-то часть -оплатил. ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Оформить превью-картинку для ютуб-ролика в фотошопе

    $8

    Для ролика на ютубе необходимо оформить картинку превью. Концепцию примерную знаю, все объясню. Кратко: слева и справа должно стоять по человеку (из ролика), в центре внизу надпись, в центре сверху машина (вырезаем из картинки).  Примеры скину. ...

    Photoshop
    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформить канал на Ютубе

    $10

    Канал про бизнес, от вас ваши примеры оформления каналов. Вы должны уметь рисовать, есть идея, как оформить (контурные рисунки, то есть должно выглядеть приблизительно как будто карандашом на бумаге рисуют)

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Заставка для ролика Ютуб с помощью моушн дизайна

    Необходимо сделать заставку для канала Ютуб с помощью моушн дизайна. От вас обязательные примеры подобных работ. Я в свою очередь покажу то, что нравится мне. Будет плюсом, если вы умеете рисовать. Тогда можно будет нарисовать стилистически мой ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать заставку (филлер) для блога на Ютубе

    Канал о бизнесе. Нужен опытный человек, кто уже этим занимался. Сама заставка по длительности должна быть максимально короткой (1-2 секунды, если в кадрах, то ориентируюсь на 25 ед.). То есть это филлер между сценами в ...

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформить Ютуб-канал (блог)

    Канал о бизнесе, сняли только первый ролик. Нужен опытный человек, который уже делал подобное и знает, что нужно (аватарка, баннер сверху, может еще что-то?).  Название напишу уже в личку.

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Чертеж для простого конструктора в SolidWorks

    Требуется специалист, который может разработать чертеж в СолидВоркс.  Необходимо сделать чертеж деревянного конструктора, который в последствии можно вырезать на фрезерном / лазерном оборудовании.  Конструкторы простые, без сложных механизмов и элементов, небольшие по размеров - 10-15 см. Вот примеры: http://prntscr.com/j7l56k http://prntscr.com/j7l5se http://prntscr.com/j7l60t Условия ...

    SolidWorks
    Чертежи и Схемы6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать чертеж в СолидВоркс для детского конструктора

    Требуется специалист, который может разработать чертеж в СолидВоркс.  Необходимо сделать чертеж деревянного конструктора, который в последствии можно вырезать на фрезерном / лазерном оборудовании. Конструктор сам по себе не совсем простой. Пример конструктора [url=http://prntscr.com/insv2g]http://prntscr.com/insv2g[/url] . Начинать будем с более ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Схема для конструктора

    Требуется специалист, который может разработать инструкцию в ПДФ. Если конкретно - сделать инструкцию деревянного конструктора, который в последствии можно вырезать на фрезерном / лазерном оборудовании.  Условия оплаты и сотрудничества обсуждаются. Надо будет сделать минимум две инструкции. Если ...

    Чертежи и Схемы30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Анимационный логотип для вставки в видеообзоры интернет-магазина

    Есть интернет-магазин детских товаров. На нем будут выкладываться видеообзоры товаров. Перед каждым роликом хотелось бы вставлять анимированный логотип магазина длительностью 2-3 секунды. Всё, что есть - это логотип в .psd формате.  Логотип содержит надпись и мультяшного монстрика. Хотелось ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Правки в интернет-магазине на Битриксе

    Необходимо поправить на сайте некоторые детали (сделать доменную почту, сделать вывод свойств инфоблока в карточке товара, деактивировать некоторые элементы, поправить отображение УРЛов). Правки необходимы на двух сайтах. В рамках этого заказа сделаем на одном сайте. Если ...

    БитриксКарточки товаров
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки сайта на Битриксе

    Необходимо поправить на сайте некоторые детали (сделать доменную почту, сделать вывод свойств инфоблока в карточке товара, деактивировать некоторые элементы, поправить отображение УРЛов). Правки необходимы на двух сайтах. В рамках этого заказа сделаем на одном сайте. Если ...

    БитриксСайт на БитриксКарточки товаров
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рисовать схемки и диаграмма (перерисовывать)

    Мы стараемся писать уникальные тексты для своего сайта. Хотим туда вставлять красивые диаграммы и схемы, но копировать - не очень хорошо, нужно их перерисовывать. Примеры схемок в приложении. Работа периодическая (не везде можно подобрать схемы). Интересует примерная цена за ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт с каталогом проектов с возможностью писать новости

    $1250

    ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1F7BqSHzMTSWo3oRlz8UELujBKDWuAUTvzSa8OTTV2WY/edit?usp=sharing Необходимо сделать сайт-кататалог с глубокой структурой и медиа-составляющей. Глубокая структура - значит будет присутствовать большое количество категорий проектов и подкатегорий. Медиа-составляющая - значит на главной будут присутствовать новости со всеми вытекающими (комментирование, соц. кнопки и прочее). В каталогах ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Блог с индивидуальным дизайном

    Нужен опытный исполнитель, сделать персональный блог с индивидуальным дизайном. Есть примерный прототип, как должен выглядеть сайт (нарисовал в Пейнте). Все элементарно - шапка сверху, включая горизонтальное меню. Слева записи блога. Справа виджеты (например, рубрики). Есть примеры сайтов, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Интернет-магазин (простой одностраничный с одним типом товара)

    Цель магазина - продажа одного типа товара из Америки Задача - сделать похожую, но упрощенную версию Интернет-магазина на основе зарубежного аналога. Структура главной страницы уже продумана (прикреплена). Структура включает:  - верхнее меню с несколькими стандартными пунктами (доставка , оплата ...

    Карточки товаров
    Интернет-магазины24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип для сайта атрибутики

    Есть сайт по атрибутике (из фильмов, игр, сериалов, аниме и тд). Идея тоже есть (нужен какой-то милый монстрик, почему - тоже объясню) На данный момент сайт уже существует и давно работает, но пришло время и необходимость сделать ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
victor_andreev
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$52
10 баллов
6 лет назад
Анимационный логотип для вставки в видеообзоры интернет-магазина
Спасибо за работу!
отлично все сделали!
Ответный отзыв
VladislavCh
Владислав 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Дорисовать в стилистике логотипа надпись
Спасибо за заказ, было приятно сотрудничать
все отлично!
Ответный отзыв
wuche
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Сделать правки дизайна сайта
Зачётный заказчик! Взаимопонимание на высшем уровне!
Ахуенный исполнитель!
Ответный отзыв
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$280
10 баллов
8 лет назад
Блог с индивидуальным дизайном
Все отлично, рекомендую Александра как ответственного и приятного в сотрудничестве заказчика!
Все хорошо, правда дороговато :)
Ответный отзыв
tristan_nuit
Игорь 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Дизайн персонажей Дота 2 для принта на футболках
Отличный заказчик. Четко формирует задание. Вовремя оплачивает. Рекомендую!
отлично нарисовал, все как надо!
Ответный отзыв