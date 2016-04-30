Добрый день, для интернет-магазина нужно отрисовать элементы веб-дизайна. Желательно, чтобы у вас уже был опыт в отрисовке подобных элементов. Сами задания считаю относительно простыми. ТЗ в гугл докс: https://docs.google.com/document/d/1gba2vsh07K9UnLxv7DZjki1azBiXpBSq0i9mNHRRric/edit?usp=sharing После того, как выберу исполнителя, желательно оплата порционно: сделали какую-то часть -оплатил. ...
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $8
Для ролика на ютубе необходимо оформить картинку превью. Концепцию примерную знаю, все объясню. Кратко: слева и справа должно стоять по человеку (из ролика), в центре внизу надпись, в центре сверху машина (вырезаем из картинки). Примеры скину. ...Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Канал про бизнес, от вас ваши примеры оформления каналов. Вы должны уметь рисовать, есть идея, как оформить (контурные рисунки, то есть должно выглядеть приблизительно как будто карандашом на бумаге рисуют)Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать заставку для канала Ютуб с помощью моушн дизайна. От вас обязательные примеры подобных работ. Я в свою очередь покажу то, что нравится мне. Будет плюсом, если вы умеете рисовать. Тогда можно будет нарисовать стилистически мой ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо установить целевой звонок на сайте, чтобы отслеживать звонки с рекламы Яндекс.Директ. Целевой звонок уже оплачен. Пишите пожалуйста ваши цены.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Канал о бизнесе. Нужен опытный человек, кто уже этим занимался. Сама заставка по длительности должна быть максимально короткой (1-2 секунды, если в кадрах, то ориентируюсь на 25 ед.). То есть это филлер между сценами в ...Видеомонтаж14 заявокЗакрыт5 лет назад
Канал о бизнесе, сняли только первый ролик. Нужен опытный человек, который уже делал подобное и знает, что нужно (аватарка, баннер сверху, может еще что-то?). Название напишу уже в личку.Баннеры22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется специалист, который может разработать чертеж в СолидВоркс. Необходимо сделать чертеж деревянного конструктора, который в последствии можно вырезать на фрезерном / лазерном оборудовании. Конструкторы простые, без сложных механизмов и элементов, небольшие по размеров - 10-15 см. Вот примеры: http://prntscr.com/j7l56k http://prntscr.com/j7l5se http://prntscr.com/j7l60t Условия ...Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется специалист, который может разработать чертеж в СолидВоркс. Необходимо сделать чертеж деревянного конструктора, который в последствии можно вырезать на фрезерном / лазерном оборудовании. Конструктор сам по себе не совсем простой. Пример конструктора [url=http://prntscr.com/insv2g]http://prntscr.com/insv2g[/url] . Начинать будем с более ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется специалист, который может разработать инструкцию в ПДФ. Если конкретно - сделать инструкцию деревянного конструктора, который в последствии можно вырезать на фрезерном / лазерном оборудовании. Условия оплаты и сотрудничества обсуждаются. Надо будет сделать минимум две инструкции. Если ...Чертежи и Схемы30 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо дорисовать в стилистике логотипа надпись для интернет-магазина (3 слова). Логотип в приложенииИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть интернет-магазин детских товаров. На нем будут выкладываться видеообзоры товаров. Перед каждым роликом хотелось бы вставлять анимированный логотип магазина длительностью 2-3 секунды. Всё, что есть - это логотип в .psd формате. Логотип содержит надпись и мультяшного монстрика. Хотелось ...Анимация1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо поправить на сайте некоторые детали (сделать доменную почту, сделать вывод свойств инфоблока в карточке товара, деактивировать некоторые элементы, поправить отображение УРЛов). Правки необходимы на двух сайтах. В рамках этого заказа сделаем на одном сайте. Если ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо поправить на сайте некоторые детали (сделать доменную почту, сделать вывод свойств инфоблока в карточке товара, деактивировать некоторые элементы, поправить отображение УРЛов). Правки необходимы на двух сайтах. В рамках этого заказа сделаем на одном сайте. Если ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Незначительные правки на сайте. Все правки постарался описать в файле. https://docs.google.com/document/d/1ie2m3l_eCibJQwYIhPV7Q-tfzhugiaBeXXn5u0UkhLs/edit?usp=sharingДизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Мы стараемся писать уникальные тексты для своего сайта. Хотим туда вставлять красивые диаграммы и схемы, но копировать - не очень хорошо, нужно их перерисовывать. Примеры схемок в приложении. Работа периодическая (не везде можно подобрать схемы). Интересует примерная цена за ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1250
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1F7BqSHzMTSWo3oRlz8UELujBKDWuAUTvzSa8OTTV2WY/edit?usp=sharing Необходимо сделать сайт-кататалог с глубокой структурой и медиа-составляющей. Глубокая структура - значит будет присутствовать большое количество категорий проектов и подкатегорий. Медиа-составляющая - значит на главной будут присутствовать новости со всеми вытекающими (комментирование, соц. кнопки и прочее). В каталогах ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен опытный исполнитель, сделать персональный блог с индивидуальным дизайном. Есть примерный прототип, как должен выглядеть сайт (нарисовал в Пейнте). Все элементарно - шапка сверху, включая горизонтальное меню. Слева записи блога. Справа виджеты (например, рубрики). Есть примеры сайтов, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Цель магазина - продажа одного типа товара из Америки Задача - сделать похожую, но упрощенную версию Интернет-магазина на основе зарубежного аналога. Структура главной страницы уже продумана (прикреплена). Структура включает: - верхнее меню с несколькими стандартными пунктами (доставка , оплата ...Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт по атрибутике (из фильмов, игр, сериалов, аниме и тд). Идея тоже есть (нужен какой-то милый монстрик, почему - тоже объясню) На данный момент сайт уже существует и давно работает, но пришло время и необходимость сделать ...Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт8 лет назад