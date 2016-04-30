Необходимо сделать заставку для канала Ютуб с помощью моушн дизайна. От вас обязательные примеры подобных работ. Я в свою очередь покажу то, что нравится мне. Будет плюсом, если вы умеете рисовать. Тогда можно будет нарисовать стилистически мой ...