shura

Гость shura

 
NaN лет
20 лет на фриланс-бирже
Был
20 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет - Магазин...

    Магазин для продажи архивов(zip/rar или другой файл) Доступ к файлу разрешен после оплаты Системы е-голд и WM Партнерская программа. Желательно использовать Unix-хостинг и MySQL. Можно без дизайна.

    MySQL
    Интернет-магазины26 заявок
    Закрыт
    20 лет назад

  • Многофункциональный спонсор

    Спонсор: на один акк участника заработок следующих видов - регистрации (интеграция с основными брокерами) - клики (согласно условиям посещения) - письма - конкурс - возможно, пирамида Желательно размещение на Unix/linux/BSD и тд сервере

    Linux
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    20 лет назад