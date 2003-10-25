Магазин для продажи архивов(zip/rar или другой файл) Доступ к файлу разрешен после оплаты Системы е-голд и WM Партнерская программа. Желательно использовать Unix-хостинг и MySQL. Можно без дизайна.
Интернет-магазины26 заявок
Закрыт
20 лет назад
Магазин для продажи архивов(zip/rar или другой файл) Доступ к файлу разрешен после оплаты Системы е-голд и WM Партнерская программа. Желательно использовать Unix-хостинг и MySQL. Можно без дизайна.
Спонсор: на один акк участника заработок следующих видов - регистрации (интеграция с основными брокерами) - клики (согласно условиям посещения) - письма - конкурс - возможно, пирамида Желательно размещение на Unix/linux/BSD и тд сервере