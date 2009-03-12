АУДИТОРСЬКЕ ОБСТЕЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СУПРОВІД БІЗНЕСУ

Послуги централізованої бухгалтерії й правовий супровід бізнесу

бухгалтерський супровід підприємства або підприємця;

повне ведення бухгалтерського обліку для підприємства й для підприємця;

ведення обліку як головний бухгалтер юридичної особи.

ТАКОЖ ПРОПОНУЮ ЗДАЧУ ПОДАТКОВОЇ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ СЕРТИФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ ІВК ТА БЕСТ ЗВІТ У НАЙКОРОТШИЙ ТЕРМІН.

Мої дані: Директор Інформаційно-консультаційного центру "RESPECT&V-S"

Стжє роботи більше 11 років.

ICQ 382651889

[email protected]