АУДИТОРСЬКЕ ОБСТЕЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СУПРОВІД БІЗНЕСУ
Послуги централізованої бухгалтерії й правовий супровід бізнесу
бухгалтерський супровід підприємства або підприємця;
повне ведення бухгалтерського обліку для підприємства й для підприємця;
ведення обліку як головний бухгалтер юридичної особи.
ТАКОЖ ПРОПОНУЮ ЗДАЧУ ПОДАТКОВОЇ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ СЕРТИФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ ІВК ТА БЕСТ ЗВІТ У НАЙКОРОТШИЙ ТЕРМІН.
Мої дані: Директор Інформаційно-консультаційного центру "RESPECT&V-S"
Стжє роботи більше 11 років.
ICQ 382651889