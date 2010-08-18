shura19071988

Pr - manager копирайтер

Образование:

Санкт-Петербургский государственный университет

факультет журналистики

отделение радио и телевидения

(окончила в 2010 году. Красный диплом)

Опыт работы в PR:

2010 год – ТО «Культурное Просветление» ведущий PR специалист:

• разработка и организация серии short-акций: написание сценариев мероприятий, promo роликов к акциям, организация съемочного процесса, монтажа

• информационная поддержка: составление пресс-релизов, media relation, интервью, организация пресс-конференций.

• планирование и ведение информационной политики компании.

• Заключение соглашений об информационном сотрудничестве с ведущими каналами информации России (ИТАР ТАСС, Пятый канал, Первый канал, Санкт-Петербургские Ведомости, Россия 24)

• Ведение отчетности по осуществляемой деятельности

Опыт работы в журналистике:

2008 год - ГТРК «Россия 24» Москва (редактор, корректор, корреспондент)

• Выезд на событие, написание текста

• Коррекция тексов

• Интервью для сюжетов

• Ведение рубрики «Главное»

2007 год - ГТРК «Россия» Санкт-Петербург (корреспондент)

Free lance:

2006-2010 гг.:

Креативная группа «FRUKTOZA» Fruktoza.com.

• Работа в качестве ведущей карпоративных мероприятий.

• Организация и администрирование съемок (вирусы, рекламные ролики, видеоролики квн): подбор актеров, моделей, съемочных площадок.

• Планирование бюджетов на съемки

• Запись в качестве певицы карпоративной аудио-продукции.

2006-2010 гг.:

Креативная группа «Сахар, 1 кг» www.caxap1.kg

• Работа в качестве ведущей карпоративных мероприятий.

• Организация и администрирование социальных акций

• Оформление и адаптирование сценариев «Comedy баттл» для телеканала ТНТ

• Информационная поддержка: составление пресс-релизов, media relation.