shura19071988

Александра Кузнецова shura19071988shura19071988
Образование:
Санкт-Петербургский государственный университет
факультет журналистики
отделение радио и телевидения
(окончила в 2010 году. Красный диплом)
Опыт работы в PR:
2010 год – ТО «Культурное Просветление» ведущий PR специалист:
• разработка и организация серии short-акций: написание сценариев мероприятий, promo роликов к акциям, организация съемочного процесса, монтажа
• информационная поддержка: составление пресс-релизов, media relation, интервью, организация пресс-конференций.
• планирование и ведение информационной политики компании.
• Заключение соглашений об информационном сотрудничестве с ведущими каналами информации России (ИТАР ТАСС, Пятый канал, Первый канал, Санкт-Петербургские Ведомости, Россия 24)
• Ведение отчетности по осуществляемой деятельности
Опыт работы в журналистике:
2008 год - ГТРК «Россия 24» Москва (редактор, корректор, корреспондент)
• Выезд на событие, написание текста
• Коррекция тексов
• Интервью для сюжетов
• Ведение рубрики «Главное»
2007 год - ГТРК «Россия» Санкт-Петербург (корреспондент)
Free lance:
2006-2010 гг.:
Креативная группа «FRUKTOZA» Fruktoza.com.
• Работа в качестве ведущей карпоративных мероприятий.
• Организация и администрирование съемок (вирусы, рекламные ролики, видеоролики квн): подбор актеров, моделей, съемочных площадок.
• Планирование бюджетов на съемки
• Запись в качестве певицы карпоративной аудио-продукции.
2006-2010 гг.:
Креативная группа «Сахар, 1 кг» www.caxap1.kg
• Работа в качестве ведущей карпоративных мероприятий.
• Организация и администрирование социальных акций
• Оформление и адаптирование сценариев «Comedy баттл» для телеканала ТНТ
• Информационная поддержка: составление пресс-релизов, media relation.