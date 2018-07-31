Подготовка отчетности различного уровня в ИФНС в полном объеме

Работа с программой 1С «Бухгалтерия» 8.2 -8.3. Проведение операций в программе: приход, расход,списание, перемещение, реализация (с/ф), счета, касса, взаиморасчеты с

покупателями и поставщиками, акты сверки, банк, отчетность по товарообороту и

т.д. Работа со счетами 10, 19, 41, 44, 50, 51, 57, 60,

62, 50, 51, 58, 66, 67, 68, 76, 90, 91, 97, 98, 99. Так же подготовка отчетности различного уровняв ИФНС в полном объеме.