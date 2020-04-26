Работаю с максимальной отдачей
Уверенный пользователь пк, Word, Excel, Adobr reader, Acrobat. Oгромный опыт написания текстов: художественные, научные, официальные, канцелиризм. 2 высших образования. Опыт работы с графическими редакторами. Работаю по scram, agile.
Аккуратна, дотошна, чрезмерно ответственна, креативна, безумно пунктуальна.
Действие аккаунта приостановлено!
Контрольные, Задачи и Тесты
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$2/час
от $8от 3 дней
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Копирайтинг
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$2/час
от $8от 3 дней
нет рейтинга
Маркетинговый анализ
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$2/час
от $8от 3 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
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$2/час
от $8от 3 дней
нет рейтинга
Озвучивание
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$2/час
от $8от 3 дней
нет рейтинга
Презентации
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$2/час
от $8от 3 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
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$2/час
от $8от 3 дней
нет рейтинга
Рекрутинг (HR)
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$2/час
от $8от 3 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$2/час
от $8от 3 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
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$2/час
от $8от 3 дней
нет рейтинга
Сценарии
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$2/час
от $8от 3 дней
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Тестирование ПО
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$2/час
от $8от 3 дней
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Тестирование сайтов
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$2/час
от $8от 3 дней
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Транскрибация
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$2/час
от $8от 3 дней
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Чертежи и Схемы
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$2/час
от $8от 3 дней
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Шрифты
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$2/час
от $8от 3 дней
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