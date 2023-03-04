shushukinagalya1

Галина shushukinagalya1shushukinagalya1
Меня зовут Галина, я менеджер по работе с маркетплейсом на Wildberries! Ищу проект для стажировки, а также и для практики для прохождения курса! Возьму на себя ответственность за:
Создам личный кабинет поставщика
SEO- оптимизацию карточек товара
Работа с отзывами и вопросами
Ежедневный контроль за ценами, помощь в ценообразовании
Кого я ищу?
- Предпринимателя, у которого есть желание выйти на Маркетплейс
- У вас есть товар, с которым можно стартовать, и бюджет, чтобы этот выход совершить
-Работающего на Wildberries предпринимателя, которому нужна помощь менеджера
Сейчас я обучаюсь на курсе одного из топовых специалистов по выходу на Маркетплейс. Мои знания самые свежие и я в курсе всего, что увеличит продажи. Поддерживаю связь с куратором и для НАС с ВАМИ всё задачи решаемы В ходе курса буду делать домашние задания на обучении на примере вашего проекта и получать рекомендации конкретно по вашему проекту. Умею расставлять приоритеты и планировать. Способна принимать решения.
Если вам нужен надежный и компетентный помощник, буду рада нашему сотрудничеству. Работу рассматриваю на удаленной основе. Ответственно подхожу к работе, а главное своевременно. Со своей стороны гарантирую надёжность!
Контакты для связи: +79509274283
ссылка на телеграмм: @Galina_Borodkina
почта: [email protected]