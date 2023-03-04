shushukinagalya1

Галина shushukinagalya1

 
22 годаРоссия/Зарайск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Менеджер на Маркетплейс по Wildberries

  • Меня зовут Галина, я менеджер по работе с маркетплейсом на Wildberries! Ищу проект для стажировки, а также и для практики для прохождения курса! Возьму на себя ответственность за:

    Создам личный кабинет поставщика
    SEO- оптимизацию карточек товара
    Работа с отзывами и вопросами
    Ежедневный контроль за ценами, помощь в ценообразовании

    Кого я ищу?
    - Предпринимателя, у которого есть желание выйти на Маркетплейс
    - У вас есть товар, с которым можно стартовать, и бюджет, чтобы этот выход совершить
    -Работающего на Wildberries предпринимателя, которому нужна помощь менеджера
    Сейчас я обучаюсь на курсе одного из топовых специалистов по выходу на Маркетплейс. Мои знания самые свежие и я в курсе всего, что увеличит продажи. Поддерживаю связь с куратором и для НАС с ВАМИ всё задачи решаемы В ходе курса буду делать домашние задания на обучении на примере вашего проекта и получать рекомендации конкретно по вашему проекту. Умею расставлять приоритеты и планировать. Способна принимать решения.
    Если вам нужен надежный и компетентный помощник, буду рада нашему сотрудничеству. Работу рассматриваю на удаленной основе. Ответственно подхожу к работе, а главное своевременно. Со своей стороны гарантирую надёжность!
    Контакты для связи: +79509274283
    ссылка на телеграмм: @Galina_Borodkina
    почта: [email protected]