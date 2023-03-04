shushukinagalya1

Меня зовут Галина, я менеджер по работе с маркетплейсом на Wildberries! Ищу проект для стажировки, а также и для практики для прохождения курса! Возьму на себя ответственность за:



Создам личный кабинет поставщика

SEO- оптимизацию карточек товара

Работа с отзывами и вопросами

Ежедневный контроль за ценами, помощь в ценообразовании



Кого я ищу?

- Предпринимателя, у которого есть желание выйти на Маркетплейс

- У вас есть товар, с которым можно стартовать, и бюджет, чтобы этот выход совершить

-Работающего на Wildberries предпринимателя, которому нужна помощь менеджера

Сейчас я обучаюсь на курсе одного из топовых специалистов по выходу на Маркетплейс. Мои знания самые свежие и я в курсе всего, что увеличит продажи. Поддерживаю связь с куратором и для НАС с ВАМИ всё задачи решаемы В ходе курса буду делать домашние задания на обучении на примере вашего проекта и получать рекомендации конкретно по вашему проекту. Умею расставлять приоритеты и планировать. Способна принимать решения.

Если вам нужен надежный и компетентный помощник, буду рада нашему сотрудничеству. Работу рассматриваю на удаленной основе. Ответственно подхожу к работе, а главное своевременно. Со своей стороны гарантирую надёжность!

Контакты для связи: +79509274283

ссылка на телеграмм: @Galina_Borodkina

почта: [email protected]