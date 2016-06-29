Управление ИТ инфраструктурой

- внедрение политик и процедур работы, определение стратегии развития ИТ

- ввод в эксплуатацию системы регистрации инцидентов и заявок на предоставление ИТ услуг на базе Linux GLPI

- инвентаризация оборудования и регистрация в базе данных LINUX OCS INVENT

- построение инфраструктуры на базе VMWare

- анализ текущего состояния и эффективности работы ИТ инфраструктуры и последующая корректировка планов и задач

- ввод в эксплуатацию инфраструктурных систем на базе Windows Server 2008, CentOS

- организация мониторинга систем и сервисов на базе LINUX ZABBIX

- организация внутри офисной телефонии на базе PBX Asterisk и разработка плана и мер по подключению регионов

- ввод в эксплуатацию серверов, и размещение их в Дата центре, с целью оптимизации расходов на серверную и создание отказоустойчивой инфраструктуры

- ввод в эксплуатацию WiFi корпоративной сети на базе UniFi с программным контроллером точек доступа

- организация VPN доступа к корпоративной сети на базе фаерволов Linux

- запуск документооборота на базе Megapolis.Docnet, Alfresco

- виртуализация и разделение сервисов: 1С, Лига, кадровая система

- запуск почтового сервера на базе Linux Zimbra

- виртуализации приложений XenApp

- анализ показателей эффективности работы отдела (KPI) и на их основании

-оптимизация работы сотрудников отдела: распределение обязанностей и приоритетных задач, делегирование полномочий.