- внедрение политик и процедур работы, определение стратегии развития ИТ
- ввод в эксплуатацию системы регистрации инцидентов и заявок на предоставление ИТ услуг на базе Linux GLPI
- инвентаризация оборудования и регистрация в базе данных LINUX OCS INVENT
- построение инфраструктуры на базе VMWare
- анализ текущего состояния и эффективности работы ИТ инфраструктуры и последующая корректировка планов и задач
- ввод в эксплуатацию инфраструктурных систем на базе Windows Server 2008, CentOS
- организация мониторинга систем и сервисов на базе LINUX ZABBIX
- организация внутри офисной телефонии на базе PBX Asterisk и разработка плана и мер по подключению регионов
- ввод в эксплуатацию серверов, и размещение их в Дата центре, с целью оптимизации расходов на серверную и создание отказоустойчивой инфраструктуры
- ввод в эксплуатацию WiFi корпоративной сети на базе UniFi с программным контроллером точек доступа
- организация VPN доступа к корпоративной сети на базе фаерволов Linux
- запуск документооборота на базе Megapolis.Docnet, Alfresco
- виртуализация и разделение сервисов: 1С, Лига, кадровая система
- запуск почтового сервера на базе Linux Zimbra
- виртуализации приложений XenApp
- анализ показателей эффективности работы отдела (KPI) и на их основании
-оптимизация работы сотрудников отдела: распределение обязанностей и приоритетных задач, делегирование полномочий.