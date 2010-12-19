shutashuta1

Нужно смонтировать детский видеоролик снятый на зеленом фоне.Примеры роликов и образцы в каком стиле нужно делать здесь по ссылкам. https://www.dailymotion.com/video/x70d8kf https://www.dailymotion.com/video/x70d8wo https://www.dailymotion.com/video/x70d908 https://www.dailymotion.com/video/x70d90c ...
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