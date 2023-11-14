Монтаж видео | Съемки видео
Привет! Я видеооператор и видео монтажер. Занимаюсь производством видео различного направления. Так же монтирую видео для других заказчиков. Как монтажер работаю в Final Cut ProX. Люблю монтировать логичные видео ролики, рассказывающие историю. Всегда стараюсь сделать все с максимальной эстетикой, которую позволяют видео исходники. Делаю цветокоррекцию. Внимателен к деталям.
Портфолио
- Моя реклама4 просмотра
- Отчетный проморолик фестиваля Najerajazz2023нет просмотров
- Реклама для Globotur4 просмотра
- Промо ролик велогонки LaStrada3 просмотра
- Свадебный клип2 просмотра
- Промо ролик Экспо Дубай3 просмотра
- Видео для агенства недвижимости1 просмотр
- Оперный концерт (многокамерный монтаж)нет просмотров
- Тимбилдинг видео Kellogs Co. с гонки героевнет просмотров
- Доктор Марушак (серия роликов с упражнениями)нет просмотров