Монтаж видео | Съемки видео

Привет! Я видеооператор и видео монтажер. Занимаюсь производством видео различного направления. Так же монтирую видео для других заказчиков. Как монтажер работаю в Final Cut ProX. Люблю монтировать логичные видео ролики, рассказывающие историю. Всегда стараюсь сделать все с максимальной эстетикой, которую позволяют видео исходники. Делаю цветокоррекцию. Внимателен к деталям.