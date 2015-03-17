shvetsova_83

Здравствуйте :)
Я-дизайнер фрилансер
Рисую от руки (художественная школа/ изобразительное искусство), закончила базовые курсы фотографии.
Предпочитаю работать в программах пакета Adobe (Ph, Indd, Ill) и CorelDRAW.
Предлагаю:
- Разработка фирменного стиля
(листовка, лифлет, буклет, вкладыш, визитка, бланк, конверт, блокнот, календарь, футболка)
- Создание макетов для наружной рекламы.
- Иллюстрация (растр).
- Бонусом предпечатная подготовка.
План наших отношений:
1. С вас техническое задание / заполненный бриф / можно даже на словах, но конкретные задачи;
2. С меня предложение 2–3х черновых вариантов (для полиграфии);
3. Работа, обсуждение, правки;
4. Оплата проекта (обязательно), обмен отзывами (по желанию);
5. Отправка исходника.
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