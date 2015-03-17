shvetsova_83

Здравствуйте :)

Я-дизайнер фрилансер

Рисую от руки (художественная школа/ изобразительное искусство), закончила базовые курсы фотографии.

Предпочитаю работать в программах пакета Adobe (Ph, Indd, Ill) и CorelDRAW.

Предлагаю:

- Разработка фирменного стиля

(листовка, лифлет, буклет, вкладыш, визитка, бланк, конверт, блокнот, календарь, футболка)

- Создание макетов для наружной рекламы.

- Иллюстрация (растр).

- Бонусом предпечатная подготовка.

План наших отношений:

1. С вас техническое задание / заполненный бриф / можно даже на словах, но конкретные задачи;

2. С меня предложение 2–3х черновых вариантов (для полиграфии);

3. Работа, обсуждение, правки;

4. Оплата проекта (обязательно), обмен отзывами (по желанию);

5. Отправка исходника.