СОЗДАНИЕ САЙТОВ НА ТИЛЬДЕ
Доброго времени суток, заказчик!
Меня зовут Анастасия, я занимаюсь веб-дизайном
и готова помочь вам с созданием или дизайном сайта.
Я действительно люблю своё дело и хочу развиваться,
нарабатывать портфолио и помогать другим улучшать
свой бизнес, собирая продающие сайты, отражающие
концепцию бизнеса.
У меня не так много опыта, поэтому сейчас я вкладываюсь
в каждую работу, к каждому заказу подыскиваю индивидуальный
подход, чтобы сотрудничество со мной было выгодным в первую
очередь для вас!
Рада любым предложениям)
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Портфолио
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