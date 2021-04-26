СОЗДАНИЕ САЙТОВ НА ТИЛЬДЕ

Доброго времени суток, заказчик!

Меня зовут Анастасия, я занимаюсь веб-дизайном

и готова помочь вам с созданием или дизайном сайта.

Я действительно люблю своё дело и хочу развиваться,

нарабатывать портфолио и помогать другим улучшать

свой бизнес, собирая продающие сайты, отражающие

концепцию бизнеса.

У меня не так много опыта, поэтому сейчас я вкладываюсь

в каждую работу, к каждому заказу подыскиваю индивидуальный

подход, чтобы сотрудничество со мной было выгодным в первую

очередь для вас!

Рада любым предложениям)