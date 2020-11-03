shvydko-deshevo

Моя работа сократит ваш путь к успеху

Перспективный фрилансер с опытом работы в сфере создания сайтов, а также аккаунтов, продвижения в социальных сетях, сотрудничестве как с крупным, так и с малым бизнесом. Сейчас занимаюсь наполнением сайтов, так как обнаружил, что таким образом бизнес расширяется и мои клиенты получают больше заказов, что соответсвенно означает увеличение их заработка. Практикую наполнение маркетплейсов (OLX, Prom, Rosetka, GoogleShopping и т. п.). Осуществляю настройку автоматического перенесения и синхронизацию с большими маркетплейсами, что позволяет привлечь большее количество клиентов. Также имею дело с наполнением баз данных, сайтов на разных платформах. Работаю на большинстве фриланс-бирж в СНГ. Благодаря ориентированности на клиента вхожу в топ исполнителей по СНГ. Теперь пройдёмся по моим тарифам. Обратите внимание, что для новых клиентов действует спецпредложение: 1000 товаров - 100 грн. Сейчас используются 2 основных варианта наполнения сайтов. Первый тип - это ручное добавление. Преимуществом этого метода является добавление товара от поставщика, у которого нет своего сайта (возможно, даже прайса), поиск фотографий вручную, составление описания. Недостатком этого способа является большое количество времени, затрачиваемое на выполнение данной работы, именно по этой причине увеличивается себестоимость и стоимость самой работы. Выгодно же это в том случае, если у Вас небольшой сайт содержащий до 400 товаров. К второму типу относится автоматический перенос товара: перенос с сайта поставщика; перенос его прайсов, или других ресурсов. Это включает перенос всей нужной Вам информации (фото, описания, цены), перевожу в нужный Вам тип, потом загружаю на ваш сайт. Примите к сведению, что у автоматического переноса товара есть столь значимое преимущество, как очень быстрое и качественное расширение вашего каталога, что предоставляет возможность сотрудничать с большим количеством поставщиков. При выборе типа важно руководствоваться такими рекомендациями: при нацеленности на небольшое количество товара подойдёт первый; для большого количества лучше выбрать второй. Почему же стоит выбрать именно меня для предоставления вышеупомянутых услуг? Во-первых, мой опыт в сборе информации (собираю всю возможную информацию с сайта поставщика, учитывая пожелания заказчика) выступает гарантией высокой скорости и качества производимых услуг. Во-вторых, у меня за плечами большой опыт в настройке плагинов, то есть в перенесении на ваш сайт, а также его настройке для автоматического заполнения новым товаром. В-третьих, я дорожу своей репутацией и качеством работы, так как нацелен на долговременное сотрудничество для работы не только в своей стране, но и за рубежом. Во время работы выработал уникальный метод приспосабливать картинки и описания для улучшения индексации в Google. На данный момент я являюсь единственным в СНГ, кто делает это при автоматическом переносе товаров. Теперь пройдёмся по моим тарифам. Обратите внимание, что для новых клиентов действует спецпредложение: 1000 товаров - 100 грн. Помимо переноса ваших товаров занимаюсь настройкой ваших платформ, сайтов, баз данных для автоматического переноса; настраиваю плагины на сайте, а также загрузку в 1С.