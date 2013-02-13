ищу работу модератором групп

Меня интересует вакансия модератор групп , у меня есть небольшой опыт , своя группа http://vk.com/club40162692 и несколько групп в стадии разработок http://vk.com/club40200890 , http://vk.com/club47908779 , http://vk.com/club48627195 , http://vk.com/club48902080 я сутками в интернете и хочеться найти работу по душе, проживаю я на Украине и может поэтому я Вам буду полезен. Имею много увлечений: политика, рыбалка, спорт, логические игры , музыка и т.д. Рассмотрю любые предложения и выберу себе то , в чём буду Вам максимально полезен.