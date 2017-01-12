Менеджер службы поддержки

Менеджер по работе с клиентами- опыт в модерировании (2 года);

- обработка заявок пользователей по общим и финансовым вопросам;

- консультирование пользователей по вопросам работы сервисов сайта;

- объективно оценивать тяжесть нарушений и применять соответствующие меры(самостоятельно);

- помогать в поддержке и развитии веб-ресурса;

- общаться с клиентами, менять настроение клиента с отрицательного на положительное;

- работа с базой данных;

- ведение и подготовка отчетности;

- работать с платными системами, вести отчетность.

Знакома с ticket-системами: helpdeskpilot, bitrix24, trello, онлайн-чатами

Умею работать удаленно и имею для этого возможности.