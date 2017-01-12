Менеджер службы поддержки
Менеджер по работе с клиентами- опыт в модерировании (2 года);
- обработка заявок пользователей по общим и финансовым вопросам;
- консультирование пользователей по вопросам работы сервисов сайта;
- объективно оценивать тяжесть нарушений и применять соответствующие меры(самостоятельно);
- помогать в поддержке и развитии веб-ресурса;
- общаться с клиентами, менять настроение клиента с отрицательного на положительное;
- работа с базой данных;
- ведение и подготовка отчетности;
- работать с платными системами, вести отчетность.
Знакома с ticket-системами: helpdeskpilot, bitrix24, trello, онлайн-чатами
Умею работать удаленно и имею для этого возможности.
Действие аккаунта приостановлено!
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$10/час
нет рейтинга