shyshkovsky

Свободен для проектов на дистанционном управлении
РезюмеВладею английским(B2) и немецким языком. Направление специальности: программист, в основном, разработчик игр на основе английского, украинского и русского языка. Языки программирования: Lazarus Pascal, Turbo Pascal,C#,C++,Python, а также разработка игр на движке Unity, Unreal Engine. Специальности по ПО: виртуальные обеспечение машины, программное обеспечение, OC (Linux, Ubuntu, Windows Server).
- C та C++
- C#
- Javascript
- PHP
- Python
- QA
Дизайн и арт
Услуги
Аудіо та відео
- Анімація
- Аудіо та відео монтаж
- Відеореклама
- Музика
- Обробка аудіо
- Обробка відео
- Послуги диктора
Просування
- E-mail маркетинг
- Контекстная реклама
- SMM
Мобильные приложения
- Розробка під Android
- Розробка під iOS (iPhone та iPad)
Администрирование
- IP-телефония та VoIP
- Linux та Unix
- Windows
- Адміністрування систем
- Комп'ютерні мережі
Переводы
- Английский язык
- Локализация ПО, сайтов и игор
- Перевод текстов
Работа с текстами
- Копирайтинг
- Написание статей
- Написание сценариев
- Нейминг и слоган
- Рерайтинг
- Рефераты