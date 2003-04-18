shyshkovsky

Александр shyshkovsky

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Свободен для проектов на дистанционном управлении

Резюме

Владею английским(B2) и немецким языком. Направление специальности: программист, в основном, разработчик игр на основе английского, украинского и русского языка. Языки программирования: Lazarus Pascal, Turbo Pascal,C#,C++,Python, а также разработка игр на движке Unity, Unreal Engine. Специальности по ПО: виртуальные обеспечение машины, программное обеспечение, OC (Linux, Ubuntu, Windows Server).

  • C та C++
  • C#
  • Javascript
  • PHP
  • Python
  • QA

Дизайн и арт

Услуги

Аудіо та відео

  • Анімація
  • Аудіо та відео монтаж
  • Відеореклама
  • Музика
  • Обробка аудіо
  • Обробка відео
  • Послуги диктора

Просування

  • E-mail маркетинг
  • Контекстная реклама
  • SMM

Мобильные приложения

  • Розробка під Android
  • Розробка під iOS (iPhone та iPad)

Администрирование

  • IP-телефония та VoIP
  • Linux та Unix
  • Windows
  • Адміністрування систем
  • Комп'ютерні мережі

Переводы

  • Английский язык
  • Локализация ПО, сайтов и игор
  • Перевод текстов

Работа с текстами

  • Копирайтинг
  • Написание статей
  • Написание сценариев
  • Нейминг и слоган
  • Рерайтинг
  • Рефераты