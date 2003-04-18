shyshkovsky

Свободен для проектов на дистанционном управлении

Резюме

Владею английским(B2) и немецким языком. Направление специальности: программист, в основном, разработчик игр на основе английского, украинского и русского языка. Языки программирования: Lazarus Pascal, Turbo Pascal,C#,C++,Python, а также разработка игр на движке Unity, Unreal Engine. Специальности по ПО: виртуальные обеспечение машины, программное обеспечение, OC (Linux, Ubuntu, Windows Server).

C та C++

C#

Javascript

PHP

Python

QA

Дизайн и арт

Услуги

Аудіо та відео

Анімація

Аудіо та відео монтаж

Відеореклама

Музика

Обробка аудіо

Обробка відео

Послуги диктора

Просування

E-mail маркетинг

Контекстная реклама

SMM

Мобильные приложения

Розробка під Android

Розробка під iOS (iPhone та iPad)

Администрирование

IP-телефония та VoIP

Linux та Unix

Windows

Адміністрування систем

Комп'ютерні мережі

Переводы

Английский язык

Локализация ПО, сайтов и игор

Перевод текстов

Работа с текстами