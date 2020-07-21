Иванов Сергей

Ссентябрь 2018 г. Московский авиационный институт, факультет «Системы управления, информатика и электроэнергетика», специальность «Информационные технологии», диплом бакалавра (дневное отделение). Дополнительное образование: июль – декабрь 2017г. Интегрированный курс «Бизнес-анализ + Управление проектами в сфере разработки ПО», Профессиональные навыки: — Опыт работы с ОС: Windows 95/98/Me/2000/2003/XP/Vista/7/8/10, MCBC; — Знание 1С, Corel DRAW, Math CAD, Auto CAD, MatLab, Acrobat Reader, STATISTIKA; — Навыки разработки клиент-серверных приложений; — Навыки работы с почтовыми программами; — Навыки организации выхода пользователей в Интернет (Proxy, FireWall, антивирус); — Навыки работы с адресными базами данных; Владение языками: русский — свободно; технический английский – средний уровень. Личные качества: Спокойствие, трудолюбие, высокая ответственность, внимательность, умение концентрироваться, дисциплинированность, аналитический склад ума. Дополнительные сведения: Семейное положение: не женат