3D ГРАФИКА, МОДЕЛИ, ПЕРСОНАЖИ, ПРЕДМЕТНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Интересуюсь 3D моделированием с 2021 года.

В 2022 году самостоятельно изучала Blender, изучала сферу 3D моделирования и графики на уровне базы.

С начала 2023 года обучаюсь в школе 3DCLUB по направлению 3D моделирование в Геймдев.

Работаю в программах:

• 3Ds Max – моделирование

• RizomUV – развертка модели

• Marmoset Toolbag – запекание текстур, рендер

• Substance Painter – текстурирование, рендер

Кроме того, имею опыт работы около двух месяцев в программе скульптинга Zbrush.