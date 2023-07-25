3D ГРАФИКА, МОДЕЛИ, ПЕРСОНАЖИ, ПРЕДМЕТНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Интересуюсь 3D моделированием с 2021 года.
В 2022 году самостоятельно изучала Blender, изучала сферу 3D моделирования и графики на уровне базы.
С начала 2023 года обучаюсь в школе 3DCLUB по направлению 3D моделирование в Геймдев.
Работаю в программах:
• 3Ds Max – моделирование
• RizomUV – развертка модели
• Marmoset Toolbag – запекание текстур, рендер
• Substance Painter – текстурирование, рендер
Кроме того, имею опыт работы около двух месяцев в программе скульптинга Zbrush.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Скульптинг персонажанет просмотров
- Создание модели по полному пайплайну [2]1 просмотр
- Создание модели по полному пайплайну [1]нет просмотров