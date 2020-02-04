Постобработка видео, монтаж видеороликов. Превращаю ваш материал в произведение искусства.
Привет!
Меня зовут Денис, мне 27 лет и я занимаюсь созданием различного рода видеороликов, постобработкой и монтажом. Превращаю ваш исходный материал в произведение искусства. Также создаю с нуля продающее видео, которое захочется посмотреть еще раз.
Делаю это быстро, качественно, современно и красиво, да еще и за приятный ценник.
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Портфолио
- Рекламный ролик студии праздников "Давай дружить"66 просмотров
- Шанхайская башня (Shanghai Tower)62 просмотра
- Первый взгляд на ночной Шанхай65 просмотров
- Завод строительной техники SHANTUI77 просмотров
- Китайские поезда.50 просмотров
- Пекинская выставка строительной техники53 просмотра
- Взгляд на Пекин45 просмотров
- Летим в Китай52 просмотра
- Монтаж Видеороликов, постобработка.56 просмотров