sibdorogi

Денис Ядыкин sibdorogi

 
31 годРоссия/Красноярск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Постобработка видео, монтаж видеороликов. Превращаю ваш материал в произведение искусства.

                                                                                 

                                                               Привет!

﻿﻿Меня зовут Денис, мне 27 лет и я занимаюсь созданием различного рода видеороликов, постобработкой и монтажом. Превращаю ваш исходный материал в произведение искусства. Также создаю с нуля продающее видео, которое захочется посмотреть еще раз.

Делаю это быстро, качественно, современно и красиво, да еще и за приятный ценник.