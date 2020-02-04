Постобработка видео, монтаж видеороликов. Превращаю ваш материал в произведение искусства.

Привет!

﻿﻿Меня зовут Денис, мне 27 лет и я занимаюсь созданием различного рода видеороликов, постобработкой и монтажом. Превращаю ваш исходный материал в произведение искусства. Также создаю с нуля продающее видео, которое захочется посмотреть еще раз.

Делаю это быстро, качественно, современно и красиво, да еще и за приятный ценник.