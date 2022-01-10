💥💥Создам уникальный и неповторимый дизайн💥💥
Привет! Меня зовут Алина! Я являюсь web-дизайнером! Имею высшее образование в сфере IT!
Разработаю уникальный и неповторимый дизайн:
○ Логотип
○ Веб-сайт TILDA
○ Баннер
○ Визитная карточка
○ Пригласительные
○ Сертификат
○ Флаер
○ Буклет
○ Диаграмма
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Портфолио
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- Тройной буклет для North Star10 просмотров
- Анонс гонки "Сибирский Клондайк"7 просмотров
- Логотип для гонки "Сибирский Клондайк"6 просмотров