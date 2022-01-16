sibirtsevaleria

Валерия sibirtsevaleria

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Воплощу Ваши идеи в реальность!

Создаю векторную графику и иллюстрации в Adobe Illustrator, несмотря на то, что 6 лет училась на экономиста.