Воплощу Ваши идеи в реальность!
Создаю векторную графику и иллюстрации в Adobe Illustrator, несмотря на то, что 6 лет училась на экономиста.
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Портфолио
- Дом в мультяшном стиле63 просмотра
- Flat-иллюстрация45 просмотров
- Забавная иллюстрация48 просмотров
- Мультяшная иллюстрация42 просмотра
- Портрет по фото23 просмотра
- Леттеринг21 просмотр
- Векторная food-иллюстрация38 просмотров
- Атмосферная векторная иллюстрация с шумами23 просмотра
- Векторная иллюстрация по фото25 просмотров
- Космическая иллюстрация28 просмотров