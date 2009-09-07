Создание и продвижение сайтов.
Опыт создания и поддержки сайтов с 1999 года.
Дизайн, верстка, программирование, SEO, консультирование.
Цены адекватные.
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Портфолио
- Логотип для портала "УгольИнфо"134 просмотра
- Уголь-Инфо - Инфо - портал угольной промышленности158 просмотров
- Интернет радио "СКОМОРОХ" в Лондоне211 просмотров
- Студия архитектурной графики 69d161 просмотр
- Интертрейд - поставка техники из КНР119 просмотров
- Промышленная нруппа "Автоагрегат"142 просмотра
- Коннект - провайдер связи, г. Ленинск-Кузнецкий208 просмотров
- Завод строительных блоков “Теплостен”126 просмотров
- Архитектурно-планировочная мастерская "СТАХ"110 просмотров