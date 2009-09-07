sibwebcom

Александр Кочуров sibwebcom

 
48 летРоссия/Кемерово
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Создание и продвижение сайтов.

Опыт создания и поддержки сайтов с 1999 года.

Дизайн, верстка, программирование, SEO, консультирование.

Цены адекватные.

Портфолио