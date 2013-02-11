Рерайт статей по тематике "недвижимость" по представленным источникам. Требуется уникальность от 90%. Требования: грамотность, соблюдение сроков. Объем заказа - неограничен. Каждый день ...
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- Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Создание интернет магазина на ocStore. Поправить главную страницу, отредактировать шаблон. Поправить правильное отображение картинок. Все товары уже загружены в базу.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Сайт на WP нужно перенести с одного домена на другой (оба домена размещены на одном хостинге). При этом на старом домене нужно оставить этот же сайт (за исключением наполнения) и переделать шапку сайта (надпись на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Создание сайта (шаблона) на Wordpress с разработкой фирменного стиля (отражающего сферу деятельности компании) на основе существующего сайта polystom.ru Без наполнения.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
9 баллов
11 лет назад
WordPress
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Работа была выполнена качественно и в срок. Невысокая оценка связана с тем, что договоренности по дополнительной работе над данным проектом (выходящие за рамки данного задания, но оговоренные при переписке) были не просто не сделаны, а несколько раз несмотря на обещания откладывались, из-за чего было потеряно около 2 месяцев.
$30
10 баллов
11 лет назад
WordPress
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Работа выполнена
$100
10 баллов
11 лет назад
ocStore
Александр предоставил точный список корректировок для сайта, быстро проверил работу и всё оплатил. Адекватный и грамотный заказчик. Было приятно поработать. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличная работа, все быстро, качественно и в срок. По каждому вопросу и просьбе - адекватный ответ и исполнение.