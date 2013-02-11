sichag

Александр sichag

 
52 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рерайт статей

    Рерайт статей по тематике "недвижимость" по представленным источникам. Требуется уникальность от 90%. Требования: грамотность, соблюдение сроков. Объем заказа - неограничен. Каждый день ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание интернет магазина

    $100

    Создание интернет магазина на ocStore. Поправить главную страницу, отредактировать шаблон. Поправить правильное отображение картинок. Все товары уже загружены в базу.

    ocStore
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенос сайта

    $50

    Сайт на WP нужно перенести с одного домена на другой (оба домена размещены на одном хостинге). При этом на старом домене нужно оставить этот же сайт (за исключением наполнения) и переделать шапку сайта (надпись на ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание шаблона сайта на WP

    $500

    Создание сайта (шаблона) на Wordpress с разработкой фирменного стиля (отражающего сферу деятельности компании) на основе существующего сайта polystom.ru Без наполнения.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

MasterLincor
Евгений 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
9 баллов
11 лет назад
Создание шаблона сайта на WP
WordPress
Рекомендую к сотрудничеству!
Работа была выполнена качественно и в срок. Невысокая оценка связана с тем, что договоренности по дополнительной работе над данным проектом (выходящие за рамки данного задания, но оговоренные при переписке) были не просто не сделаны, а несколько раз несмотря на обещания откладывались, из-за чего было потеряно около 2 месяцев.
Ответный отзыв
AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Перенос сайта
WordPress
Спасибо за сотрудничество!
Работа выполнена
Ответный отзыв
greenkaktusx
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Создание интернет магазина
ocStore
Александр предоставил точный список корректировок для сайта, быстро проверил работу и всё оплатил. Адекватный и грамотный заказчик. Было приятно поработать. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Отличная работа, все быстро, качественно и в срок. По каждому вопросу и просьбе - адекватный ответ и исполнение.
Ответный отзыв