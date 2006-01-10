sickosasha

Обо мне:

Всем здравствуйте! Меня зовут Александр . Я - веб-разработчик и пишу сайты на заказ . Занимаюсь этим уже 2 год и обучаюсь на этом направлении в Академии Цифровых Технологий Санкт-Петербурга.

Верстаю сайты исключительно на HTML

Мои умения:

* Умею делать дизайн на Figma

* Умею заливать сайты на хостинг

* Умею подключать на сайт Яндекс.Метрика и Яндекс.Вебмастер

* Умею подключать оплату на сайт с помощью YooMoney

* Хорошее знание английского языка

Виды работ:

* Интернет магазин

* Одностраничный сайт

* Сайт -визитка

* Сайт по информатике в школе

Призёр Регионального Этапа WorldSkills Juniors 2022 по Веб - Разработке

Примеры моих работ можно пролистать в этом посте

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