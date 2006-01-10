sickosasha

Александр Дорофеев sickosashasickosasha
17 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Обо мне:
Всем здравствуйте! Меня зовут Александр . Я - веб-разработчик и пишу сайты на заказ . Занимаюсь этим уже 2 год и обучаюсь на этом направлении в Академии Цифровых Технологий Санкт-Петербурга.
Верстаю сайты исключительно на HTML
Мои умения:
* Умею делать дизайн на Figma
* Умею заливать сайты на хостинг
* Умею подключать на сайт Яндекс.Метрика и Яндекс.Вебмастер
* Умею подключать оплату на сайт с помощью YooMoney
* Хорошее знание английского языка
Виды работ:
* Интернет магазин
* Одностраничный сайт
* Сайт -визитка
* Сайт по информатике в школе
Призёр Регионального Этапа WorldSkills Juniors 2022 по Веб - Разработке
Примеры моих работ можно пролистать в этом посте
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Я против войны в Украине!