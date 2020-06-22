sidi-yuliya

Настрою рекламу в рекламной сети Яндекс

Меня зовут Сидиропуло Юлия.Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной сети Яндекса.Я прошла тренинг"Специалист по интернет рекламе 5.0" в обучающей школе "Profi-Internet",усиленно изучила самые современные технологии рекламы,и готова внедрить их для Вас бесплатно.То есть я предлагаю настроить Вам интернет рекламу бесплатно,взамен попрошу оставить только отзыв о моей работе.Как вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.