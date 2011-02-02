В поисках проектов касающихся дизайна, flash-программирования и работы с текстом и фото: веб-дизайн, дизайн логотипов, полиграфии, создание всевозможного веб и не только контента, работа с ЛЮБЫМ текстом, обработка фотографий. Сложность значения не имеет. Удобные сроки!!!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $50
от 2 дней
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Баннеры
нет отзывов
от $15
от 1 дня
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Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 2 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $25
от 1 дня
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Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга