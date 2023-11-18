Я сделаю вашу жизнь интересней
У меня высшее техническое образование.
Знаю в совершенстве несколько иностранных языков .
Пишу и перевожу с немецкого. и итальянского на русский и наоборот.
Любимая тема : Собаки.
Собаки - верные друзья человека, их лояльность и преданность непередаваемы.
Собаки разных пород имеют разные характеры и потребности, но всегда приносят радость своим хозяевам.
Кроме того : Я - дизайнер инфографики, специализирующийся на создании привлекательных и информативных карточек товаров. Моя работа не только привлекает взгляд, но и помогает покупателям быстро понять ценность вашего товара. Доверьтесь мне для создания карточек товаров, которые подчеркнут уникальность и стиль вашего бренда.
Портфолио
- Инфографика карточки Гель для душанет просмотров
- Мир животных Тексты Переводы1 просмотр
- Электроника Телефон Самсунгнет просмотров
- Дизайн инфографики карточек товара для Wildberriesнет просмотров