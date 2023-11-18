siebertvalentina

Валентина siebertvalentina

 
75 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Я сделаю вашу жизнь интересней

У меня высшее техническое образование. 

Знаю в совершенстве несколько иностранных языков .

Пишу  и перевожу с немецкого. и итальянского на русский  и наоборот.

Любимая тема : Собаки. 

Собаки - верные друзья человека, их лояльность и преданность непередаваемы.  

Собаки разных пород имеют разные характеры и потребности, но всегда приносят радость своим хозяевам.

Кроме того : Я - дизайнер инфографики, специализирующийся на создании привлекательных и информативных карточек товаров. Моя работа не только привлекает взгляд, но и помогает покупателям быстро понять ценность вашего товара. Доверьтесь мне для создания карточек товаров, которые подчеркнут уникальность и стиль вашего бренда.