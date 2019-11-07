sierra_leone

Переводы, корректура, транскрибация.

Я прекрасно владею русским языком, обладаю врожденной грамотностью и навыками слепой печати. Выполню для Вас расшифровку аудио и видео, корректуру, редактирование.

Также занимаюсь переводами EN-RU различной сложности и тематики.

Уровень знания английского языка — Advanced/Proficiency.

Свободно читаю, слушаю и говорю без словаря. Готова выполнить тестовое задание.

Гарантирую Вам ответственность и пунктуальность по отношению к работе.