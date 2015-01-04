Эргономичный и эстетичный дизайн отвечающий всем требованиям современного потребителя.
Образование: Высшее. Графический дизайнер
Взгляд на жизнь: Оптимизм
Темперамент : Флегматик, сангвиник.
В сфере искусства: всю жизнь), работаю дизайнером с 2010 года.
Работаю с предоплатой 50% или по безопасной сделке.
Разработаю грамотный дизайн сайта,логотипа.
Срок выполнения работы : от 3 до 7 дней , в зависимости от сложности заказа.
Дизайн сайтов:
- Landing page
- Визитка
- Портал
- Корпоративный
- Интернет-магазин
- Блог
- Фирменный
- Личный