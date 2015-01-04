sii-art

Игорь Соломко sii-art

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Эргономичный и эстетичный дизайн отвечающий всем требованиям современного потребителя.

Образование: Высшее. Графический дизайнер

Взгляд на жизнь: Оптимизм

Темперамент : Флегматик, сангвиник.

В сфере искусства: всю жизнь), работаю дизайнером с 2010 года.

Работаю с предоплатой 50% или по безопасной сделке.

Разработаю грамотный дизайн сайта,логотипа.

Срок выполнения работы : от 3 до 7 дней , в зависимости от сложности заказа.

Дизайн сайтов:

  • Landing page
  • Визитка
  • Портал
  • Корпоративный
  • Интернет-магазин
  • Блог
Логотип:

  • Фирменный
  • Личный