Эргономичный и эстетичный дизайн отвечающий всем требованиям современного потребителя.

Образование: Высшее. Графический дизайнер

Взгляд на жизнь: Оптимизм

Темперамент : Флегматик, сангвиник.

В сфере искусства: всю жизнь), работаю дизайнером с 2010 года.

Работаю с предоплатой 50% или по безопасной сделке.

Разработаю грамотный дизайн сайта,логотипа.

Срок выполнения работы : от 3 до 7 дней , в зависимости от сложности заказа.

Дизайн сайтов:

Landing page

Визитка

Портал

Корпоративный

Интернет-магазин

Блог