Графический дизайн и иллюстрации

Мена зовут Лада и я с большим удовольствием помогу вам в следующих вариантах работы:

- Обработка изображения/ фотографии- Разработка: логотипы, стиль упаковки, визитки, подарочные открытки, иллюстрации, календари, плакаты, обложки для сайтов и прочий продукт.-Цветокоррекция фото, ретушь фотографий, очистка от лишних деталей и,т,д-Создание иллюстраций (векторные/растровые)Работа в программах: Adobe Photoshop CS, CorelDRAW, Adobe Illustrator CS., Кrita