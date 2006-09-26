Языки программирования:
• Borland Delphi 7/8
• Microsoft Visual Basic 6
• Microsoft Visual Basic.Net
• Microsoft C#
• C/C++
• Java 2
• ASP.NET
Базы данных:
• Microsoft SQL Server 2000
• Microsoft Access
• MySQL
Технологии, направления разработки, библиотеки:
• WinAPI
• COM, DCOM
• ActiveX
• Sockets
• DirectX
• OpenGL
• Макросы на VBA для Excel, Word
• Работа с портами
• Работа со звуком
• Другое
Разработаны проекты:
• Векторный и растровый редактор
• Работа с СОМ-портом
• Клиент-серверные приложения
• Написание сервисов
• Разработка собственных компонентов
• Статистическая обработка данных, прогнозирование результатов, построение карт
• Разработка бухгалтерских приложений и многое другое