siinks

Гость siinks

 
NaN летУкраина/Львов
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Языки программирования:

• Borland Delphi 7/8

• Microsoft Visual Basic 6

• Microsoft Visual Basic.Net

• Microsoft C#

• C/C++

• Java 2

ASP.NET

Базы данных:

• Microsoft SQL Server 2000

• Microsoft Access

• MySQL

Технологии, направления разработки, библиотеки:

• WinAPI

• COM, DCOM

• ActiveX

• Sockets

• DirectX

• OpenGL

• Макросы на VBA для Excel, Word

• Работа с портами

• Работа со звуком

• Другое

Разработаны проекты:

• Векторный и растровый редактор

• Работа с СОМ-портом

• Клиент-серверные приложения

• Написание сервисов

• Разработка собственных компонентов

• Статистическая обработка данных, прогнозирование результатов, построение карт

• Разработка бухгалтерских приложений и многое другое

MySQLDelphi