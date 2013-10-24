Разработка любого программного обеспечения

Команда разработчиков успешно работает на рынке программного обеспечения с 1997 года. Направление нашей деятельности – разработка любого программного обеспечения, от корпоративных систем до коробочных программных продуктов. Мы готовы автоматизировать любое информационное пространство. Клиентами могут стать предприятия из различной отрасли (малые и гиганты), муниципальные организации и индивидуальные предприниматели независимо от местонахождения. Применяемые современные технологии позволят заказчику максимально эффективно использовать информацию (накапливать, оперировать и анализировать в автоматическом режиме).

На протяжении реализации всего проекта мы постоянно ведем тесное взаимодействие с заказчиком (периодические совещания, встречи), что в свою очередь гарантирует успешный результат.

Информационная прозрачность, доступность, оперативность и достоверность будут неотъемлемыми преимуществами работы с нами, а разработанный продукт позволит принимать эффективные решения руководителем при управлении хозяйственной деятельностью организации.

Мы готовы предложить свои услуги по разработке любого программного обеспечения.

Связаться с нами можно по электронной почте [email protected] либо по телефонам 8 (3519) 22-22-44, 22-04-05, контактные лица: Морозниченко Екатерина, Франюк Елена.